Roma, 26 nov. (askanews) - Una mostra per raccontare il territorio nella maniera più ampia possibile, una mostra diffusa per far rivivere quello che la Valnerina era durante il Rinascimento e far vedere cosa è stata capace di fare adesso, a dieci anni dal sisma che ha colpito una vasta area dell'Appennino centrale. "Oro e terra. Il Rinascimento della Valnerina" è un'esposizione storico-artistica e documentaria, di alto valore scientifico, che si articola su più centri di questa zona dell'Umbria partendo da Spoleto, passando per Norcia, Ferentillo, Cascia, Arrone e Vallo di Nera. Iniziata il 4 novembre scorso, si protrarrà fino a fine marzo 2027.

L'esposizione restituisce ai luoghi e alle comunità oltre 170 beni - opere d'arte, documenti d'archivio e libri - recuperati e restaurati dopo il sisma del 2016, grazie al lavoro delle Soprintendenze. Si tratta di beni messi in relazione tra loro perché le opere parlino della vita di quei luoghi, della ricchezza, degli scambi culturali al centro della Valnerina ma anche di quella devozione popolare che da allora si perpetua ancora oggi nelle comunità. La mostra è anche il racconto di una delle più vaste operazioni di tutela del patrimonio culturale realizzate in Europa dopo una calamità naturale, uno sforzo corale che ha visto il coinvolgimento di maestranze locali ma anche da tutta Italia. Un caso virtuoso di recupero del patrimonio ancora in corso.

Tra i progetti principali proprio quello del recupero della Chiesa di San Benedetto a Norcia devastata dal sisma tranne la facciata danneggiata ma non compromessa. Uno dei restauri più complessi della Valneriana che ha restituito alla comunità una delle chieste più importanti d'Italia come spiega Francesca Valentini, Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per l'Umbria che insieme a Caterina Fontanella, Soprintendente archivistica e bibliografica dell'Umbria e Alessandro Delpriori, ricercatore di Storia dell'arte moderna all'Università di Camerino è tra i curatori della mostra.

Il progetto ben documentato illustrato sul sito realizzato ad hoc per la mostra, è ideato dalle due soprintendenze in collaborazione con VirArt, associazione del terzo settore che si occupa di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio ed è inserito nel programma delle iniziative "A dieci anni dal sisma (2016 - 2026)", promosso dal Ministero della cultura.