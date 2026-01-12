ULTIME NOTIZIE 12 GENNAIO 2026

Mostra Valentino, Giuli: esaltazione della femminilità

Roma, 12 gen. (askanews) - Una mostra che miscela la bellezza e la femminilità degli abiti di Valentino con la modernità dell'artista portoghese Joana Vasconcelos. Apre il 18 gennaio a Roma la mostra Venus. "È una mostra incantevole - ha sottolineato il ministro della Cultura Alessandro Giuli - dove la bellezza viene percepita come una specie di paesaggio interiore in cui l'artista - un'artista eccezionale - dialoga con l'interiorità di un maestro come Valentino che ha fatto della femminilità qualcosa di eccezionalmente elevato oltre che di caratura estetica di grande successo".

"C'è qualcosa di mistico - ha aggiunto Giuli - c'è qualcosa di altamente sociale perché sappiamo che a questa mostra hanno contribuito i saperi manuali di realtà come la Casa Circondariale Femminile di Roma, la Fondazione Severino, gli ospedali Gemelli e Bambin Gesù. Quindi c'è un'alta funzione sociale che si sposa con un dialogo tra una moda che non passerà mai di moda e un'arte straordinaria fondata su un sapere manuale che è un sapere del cuore, ovviamente".

Valentino è un simbolo dello stile italiano, del grande stile italiano nel mondo. "Non a caso c'è Venere qui - ha ribadito il Ministro della Cultura - che è la dea italiana per eccellenza e Valentino è stato, ed è, perché è un immortale della nostra cultura. L'espressione più profonda del nostro genio creativo. Ed è molto bello che una grandissima artista portoghese come Joanna che ha esposto in Biennale, che ha esposto al Guggenheim di Bilbao, nobiliti, attraverso questo dialogo e renda ancora più vivo, luminoso, suggestivo, mistico per certi versi, questo paesaggio interiore".

CULTURA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi