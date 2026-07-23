Mostra fotografica "Paesaggi Agricoli dAree Protette d'Italia"

Roma, 23 lug. (askanews) - Inaugurata a Roma presso il Centro Commerciale Euroma2 - la mostra fotografica "Paesaggi Agricoli delle Aree Protette d'Italia", nell'ambito di "Fai la differenza, c'è... alla ricerca della sostenibilità - il Festival".

L'esposizione, un'accurata selezione di immagini dal contest nazionale "Obiettivo Terra", è promossa come ogni anno dalla Fondazione UniVerde, dalla Società Geografica Italiana e da Federparchi in collaborazione con "Fai la differenza, c'è... alla ricerca della sostenibilità - il Festival", alla sua VII edizione, e con il Centro Commerciale Euroma2.

Giuseppe Di Duca, Direttore della Fondazione UniVerde:

"La Fondazione Univerde continua a collaborare con diversi programmi delle agenzie delle Nazioni Unite e per questo motivo abbiamo deciso di unirci alle celebrazioni del 2026 anno internazionale delle donne agricoltrici e anno internazionale dei pascoli e dei pastori portando al centro commerciale Euroma2 questa mostra sui paesaggi italiani tutelati e protetti dagli agricoltori".

La mostra fotografica "Paesaggi Agricoli delle Aree Protette d'Italia", sarà visitabile gratuitamente al pubblico - negli orari di apertura del Centro Commerciale - fino al 9 settembre:

Francesco Carlucci, Direttore di Federparchi:

"L'importanza di essere qui è perchè parliamo di un bene comune ed è importante che la cittadinanza conosca che esistano questi territori, tutelati e che sono fruibili da tutti".

L'esposizione accompagna gli spettatori in un viaggio attraverso i volti rurali, storici e naturalistici della nostra Penisola, con l'obiettivo di svelare ed esaltare la realtà agricola, presidio insostituibile dei territori, incoraggiando un turismo responsabile e rispettoso dei luoghi e della straordinaria biodiversità custodita dalle Aree Protette.

Stefano Bernardini, Responsabile Festival della Sostenibilità:

"Noi abbiamo lanciato nel 2020 una sfida, portare i contenuti della sostenibilità in un luogo non luogo, nel tempio dello shopping. Invece la sfida di far trovare cultura in un luogo esclusivamente commerciale dimostra con i dati che avevamo ragione".

Un invito dunque a tutti i visitatori a riscoprire l'Italia delle Aree Protette con uno sguardo nuovo, nella consapevolezza che custodire i paesaggi agricoli significa preservare la biodiversità, la cultura e l'identità del nostro Paese.

Paolo Proietti, Direttore Euroma2:

"Non è la prima volta, c'è una collaborazione che dura già qualche anno, siamo molto contenti di questo e speriamo di poterla portare avanti ancora per molto tempo".