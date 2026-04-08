Moses Pendleton (Momix): alle prossime elezioni voto... AI

Roma, 8 apr. (askanews) - Due domande a Moses Pendleton, il fondatore dei Momix in tour con "Botanica 2", riedizione dello spettacolo del 2009, dal debutto a Bologna giovedì 9 aprile e poi in tutta Italia fino a fine maggio con tappa a Roma a fine aprile. Gli abbiamo chiesto se il clima di chiusura e di polarizzazione del mondo di questi giorni, negli Stati Uniti e altrove, influenza il suo lavoro...

"Solo perché vorrei scappare, sì... Il mondo è molto scuro, terrificante. Pensare che gli esseri umani facciano ad altri esseri umani quello che vediamo... alla fine, devo dire che se ci fosse un'elezione domani, voterei per l'intelligenza artificiale perché ci aiuti a risolvere i nostri guai. Gli esseri umani hanno avuto molto tempo per riuscirci e non ci sono riusciti gran che bene, come si può vedere..." risponde.

Gli spettacoli di Momix, compagnia che lei ha fondato ormai quasi 50 anni fa, sono sempre visivamente stupefacenti. Mi chiedevo se con questo "Botanica 2" vuole mandare anche un messaggio su quello che rischiamo con il cambiamento climatico.

"Non direttamente ma credo che sia nel mio carattere essere molto attratto dal mondo naturale, che oggi è in pericolo di perdere la vita se continuiamo su questa strada. Suppongo che siamo coinvolti in politica perché abbiamo un pubblico, e quindi diventa un atto politico. Chiunque passi un po' di tempo in un giardino botanico in Italia può capire la meraviglia e il mistero, la reverenza che ispira la natura, degna di essere protetta. E un modo per proteggerla e parlare del cambiamento climatico può essere far vedere perché dovremmo proteggerla con uno spettacolo che celebra la bellezza, l'energia, la connessione dell'umano agli alberi, alle piante, alla loro formazione, all'architettura della natura. E' affascinante, e in questo modo mandiamo un messaggio".