Mosca, 18 mar. (askanews) - Strade bloccate e presidiate dalla polizia, a Mosca, in occasione del concerto sulla Piazza Rossa per celebrare il decimo anniversario dell'annessione della Crimea ucraina, nel 2014. I servizi di sicurezza hanno bloccato tutte le strade che portano al Cremlino e alla zona del concerto; un'occasione per celebrare anche il plebiscito che ha portato alla rielezione del presidente russo, Vladimir Putin atteso al concerto.