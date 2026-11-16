ULTIME NOTIZIE 16 NOVEMBRE 2026

Mosca: "Danni lievi a ponte di Crimea, abbattuti 1.366 droni ucraini"

Roma, 16 nov. (askanews) - Il ponte di Crimea, infrastruttura strategica che collega il territorio russo alla penisola della Crimea annessa unilateralmente dala Russia nel 2015, è stato colpito da droni ucraini nella notte tra domenica e lunedì. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, rassicura:

"La valutazione dei danni minori è attualmente in corso. La circolazione sul ponte prosegue".

Una pioggia di droni ucraini ha colpito il territorio russo, con Mosca che afferma di averne abbattuti complessivamente 1.336:

"C'è stato un attacco massiccio di droni. Il nostro sistema di difesa aerea continua a funzionare in modo molto efficace", ha assicurato il portavoce del Cremlino.

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