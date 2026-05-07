Mosca avverte le ambasciate a Kiev: "Evacuate personale e cittadini"

Mosca, 7 mag. (askanews) - La Russia ha invitato ambasciate straniere e organizzazioni internazionali a Kiev a predisporre l'evacuazione del personale e dei cittadini dalla capitale ucraina. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha detto che Mosca ha inviato una nota alle missioni diplomatiche, minacciando un attacco di rappresaglia su Kiev, anche contro "centri decisionali", se l'Ucraina dovesse colpire le celebrazioni russe del 9 maggio per la Vittoria nella Seconda guerra mondiale. Mosca ha annunciato una tregua unilaterale tra l'8 e il 9 maggio.

"Il ministero degli Esteri russo esorta con forza le autorità del vostro Paese e i responsabili della vostra organizzazione a prendere questa dichiarazione con la massima serietà e a garantire l'evacuazione tempestiva del personale delle missioni diplomatiche e delle altre rappresentanze, così come dei cittadini, dalla città di Kiev, vista l'inevitabilità di un attacco di rappresaglia delle forze armate della Federazione Russa contro Kiev, compresi i centri decisionali, se il regime di Kiev attuerà i suoi piani criminali e terroristici durante le celebrazioni della Grande Vittoria"