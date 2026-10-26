Mosca accoglie vittoria di Lula: ha fatto molto per legami con Russia

Mosca, 26 ott. (askanews) - Il Cremlino accoglie con favore la vittoria elettorale del presidente brasiliano di sinistra Luiz Inàcio Lula da Silva, affermando che egli ha fatto "molto" per rafforzare i legami con la Russia.

"Accogliamo con favore la vittoria di Lula. Il suo impegno è notevole, non solo per lo sviluppo delle relazioni bilaterali, ma anche per portare avanti i processi nell'ambito dei BRICS, di altre organizzazioni e della cooperazione con la Russia sulla scena internazionale. Ci auguriamo che tutti questi processi possano proseguire", ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, riferendosi al blocco internazionale di cui entrambi i Paesi fanno parte.