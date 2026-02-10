Mosaner e Constantini: bronzo sofferto, ma quasi più bello dell'oro

Cortina, 10 feb. (askanews) - "È stata una medaglia veramente sofferta, ma tanto voluta, perché abbiamo incontrato diverse difficoltà durante tutta la settimana, ma siamo rimasti uniti nei momenti cruciali e siamo arrivati a ottenere questa medaglia di bronzo pesantissima". Lo ha detto Amos Mosaner, che con Stefania Constantini ha conquistato il bronzo olimpico nel doppio misto di curling a Milano Cortina 2026, da campioni uscenti. "Questa Olimpiade - ha aggiunto Constantini - è stata un'occasione anche proprio per questo, per portare il nostro sport vicino agli italiani che sono stati splendidi, ci hanno supportato durante tutta la settimana e questo può essere di grande aiuto per il nostro movimento per crescere ancora di più nel prossimo quadriennio".

"Oserei dire che sono più contento di questo bronzo quasi che della medaglia d'oro di Pechino perché è stato proprio sudato fino in fondo e è venuto fuori il meglio da noi stessi è stato qualcosa di grandissimo", ha detto ancora Mosaner a Casa Italia per la celebrazione del bronzo. "Sì, la medaglia Pechino è stata una medaglia che è arrivata da una settimana strepitosa, dopo questo quadriennio è stato importante il lavorare per riconfermarsi che è il lavoro più importante. Noi abbiamo cercato di dare il nostro meglio e aver portato questa medaglia a casa ci rende orgogliosi", ha concluso Constantini.