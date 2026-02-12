Mornati (CONI): Brignone ha dato visibilità a sacrifici di tanti atleti

Cortina, 12 feb. (Askanews) - "Diciamo che Federica Brignone ha lavorato tanto per recuperare in questi dieci mesi. Ha lavorato benissimo con gli staff federali, noi raccogliamo un po' i frutti, il CONI fa da supporto al lavoro delle federazioni, siamo felici di aver dato la nostra mano soprattutto qui e siamo felici che la ragazza poi abbia chiuso un cerchio, che questa è veramente una storia stupenda. È bella anche da raccontare perché ce ne sono tante altre molto simili alla sua che magari non hanno lo stesso lieto fine, però ci arrivano molto vicine, vi ricordo che la Goggia quattro anni fa quando è venuta a Pechino aveva una tibia rotta, quindi di storie così diciamo a lieto fine ce ne sono tante, Federica oggi ha dato visibilità a tanti atleti che vincono fanno un sacrificio pazzesco per ritornare sul podio". Lo ha detto il segretario generale del CONI e capo missione a Milano Cortina 2026, commentando la medaglia d'oro di Federica Brignone nel SuperG.