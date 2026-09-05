ULTIME NOTIZIE 05 SETTEMBRE 2026

Monti a Vannacci: vedo in lei narrativa, retorica e spirito fascismo

Cernobbio (Co), 5 set. (askanews) - "Io non sono in grado di affrontare un tema così alto come quello della ricostituzione del partito nazionale fascista, ma leggendo il suo programma un aspetto del fascismo, il più insidioso, è già in atto: non è probabilmente la ricostituzione del partito nazionale fascista, ma trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica e dello spirito del fascismo". Lo ha detto l'ex premier ed ex Commissario europeo, Mario Monti, replicando all'intervento del presidente di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, nel corso del confronto in corso al Forum Ambrosetti. Monti ha citato in particolare la sostanziale insistenza sulla presunta superiorità di una "razza italiana" o comunque del "popolo italiano" sugli altri popoli, e il risentimento per cui secondo il partito di Vannacci l'Italia e l'"italianità" non sarebbero rispettate a sufficienza dagli altri popoli, soprattutto quelli europei.

"Io vedrei con molta maggiore preoccupazione questo che non l'atto di ricostituzione del partito fascista, che non auspico - ha aggiunto - e, vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire questo, che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo".

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