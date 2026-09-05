Monti a Vannacci: suo programma viola Costituzione, saremmo fuori Ue

Cernobbio (Como), 5 set. (askanews) - "Lei la Costituzione della Repubblica italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione europea, dalla parità di genere a tante altre cose". Lo ha detto l'ex premier ed ex Commissario europeo, Mario Monti, replicando all'intervento del leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, nel corso del confronto fra i due al Forum Ambrosetti.

"Quindi lei mette sotto la Costituzione - ha aggiunto - però poi con un'operazione di ascensore istituzionale la mette sopra quando le fa comodo o quando lei ne è convinto perché dice, citando l'articolo 11, che nessun trattato internazionale e neanche europeo può avere più valore giuridico della Costituzione nazionale". "Lei - conclude Monti - è consapevole che mentre ci direbbe come Bardella che non pensa neanche all'uscita dell'Italia dall'Unione Europea o dall'Euro che una anche primordiale applicazione del suo programma porterebbe l'Italia fuori dall'Unione europea?". Monti ha in particolare insistito sul Mercato unico, ricordando come un Mercato unico privo di Commissione europea e Corte di Giustizia Ue per far rispettare le regole non potrebbe esistere.