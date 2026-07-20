Montepulciano, al via il 51esimo Cantiere Internazionale d'Arte

Montepulciano, 20 lug. (askanews) - Si è aperto con un convegno, diversi concerti e un Don Chisciotte a marionette il il 51esimo Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, che quest'anno cade nel centenario del fondatore Hans Werner Henze, visionario intellettuale tedesco che ha lasciato un messaggio di libertà attraverso la conoscenza e l'espressione artistica senza confini. L'evento, che vuole andare oltre i tradizionali steccati dei festival culturali, prosegue fino al 2 agosto con 42 spettacoli, di cui 24 première, tra Montepulciano e la Valdichiana Senese, con la direzione artistica di Mariangela Vacatello.

Il primo weekend ha già fatto registrare il tutto esaurito: il Tempio di San Biagio ha ospitato, il concerto di apertura diretto da Markus Stenz alla guida dell'Orchestra Sinfonica delle Alpi, con musiche di Henze e Beethoven. Il Teatro Poliziano, riaperto dopo i lavori di adeguamento alle normative di sicurezza, ha invece ospitato entrambe le recite di "Don Chisciotte della Mancia", opera comica di Lorenzi e Paisiello con musica di Henze, lo stesso titolo con cui il compositore inaugurò, 51 anni fa, il primo Cantiere della storia. Successo di pubblico anche per gli appuntamenti più intimi della rassegna, dai "Momenti d'Organo" a "Direttrici in trio".

Il 51esimo Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano vuole essere sempre più internazionale, diffuso, trasversale alle arti, ma anche più giovane, pur restando attrattivo per i più affermati artisti di ogni disciplina.