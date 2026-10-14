ULTIME NOTIZIE 14 OTTOBRE 2026

Montecatini Terme: una fondazione per riposizionare la destinazione

Rimini, 14 ott. (askanews) - "È nata da poco la Fondazione del turismo di Montecatini Terme. Dal 1giugno siamo operativi e nasce con l'obiettivo del riposizionamento della destinazione nei mercati nazionali e internazionali. Riposizionamento perché Montecatini Terme ha avuto un passato glorioso legato al turismo termale che non c'è più per un modello di sviluppo che è finito. Il termalismo è sempre al centro delle politiche turistiche della città, ma non è il solo e non può essere il solo in un rilancio della città. Il lavoro che andremo a fare sarà per prodotti nuovi e per una narrazione diversa rispetto al passato della destinazione". Lo ha detto dal TTG di Rimini, Sonia Pallai, direttrice della Fondazione.

"Punteremo sul benessere - ha aggiunto - legato non solo al termalismo, perché siamo in attesa di un rilancio della città anche riguardo al patrimonio mobiliare, che dovrà essere riposizionato sul mercato, ma famiglie con bambini, wedding, outdoor e benessere legato al vivere bene in Toscana a Montecatini".

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