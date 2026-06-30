ULTIME NOTIZIE 30 GIUGNO 2026

Mondiali, sorpresa Paraguay: Germania ko ai rigori. Esplode la festa

Roma, 30 giu. (askanews) - Clamorosa sorpresa ai Mondiali 2026. Il Paraguay ha eliminato la Germania ai calci di rigore e ha conquistato per la prima volta nella sua storia la qualificazione agli ottavi di finale della fase a eliminazione diretta del torneo. Al Boston Stadium di Foxborough è finita 1-1 dopo i tempi regolamentari e supplementari, prima del 5-4 finale ai calci di rigore.

È esplosa la festa nel Paese, per le strade di Asuncion, con i tifosi quasi increduli, e fuori dallo stadio di Foxborough, in Massachusetts, dopo il match. "È una giornata storica" hanno gridato. Delusi i tifosi tedeschi: la squadra era data favorita per il passaggio agli ottavi.

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