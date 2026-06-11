Mondiali, le strade di Rio si colorano per sostenere nazionale Brasile

Rio de Janeiro, 11 giu. (askanews) - Nei quartieri di Tijuca e Sa de a Rio de Janeiro, tra bandiere e murales, strade intere si sono trasformate in dipinti a cielo aperto: gli abitanti decorano ogni angolo possibile, in particolare di giallo-verde, ma ci sono anche ritratti di Neymar Pelé e altri idoli del calcio brasiliano, per sostenere la nazionale brasiliana, uniti dal sogno di conquistare la tanto attesa sesta Coppa del Mondo.

E c'è anche una scalinata ispirata ai Mondiali dove in tanti si fermano per una foto; la verniciatura delle scale si rinnova ogni 4 anni, racconta un residente.