ULTIME NOTIZIE 02 LUGLIO 2026

Mondiali, la gioia dei tifosi del Belgio dopo la rimonta sul Senegal

Bruxelles, 2 lug. (askanews) - Nelle immagini l'esplosione di gioia dei tifosi belgi in una fan zone a Bruxelles, dopo la qualificazione dei "Diables Rouges" agli ottavi di finale dei Mondiali. In svantaggio per 2-0 contro il Senegal, il Belgio ha ribalta il risultato e si è imposto per 3-2 ai tempi supplementari a Seattle, al termine di una partita ricca di colpi di scena.

"Sinceramente, è indescrivibile quello che si prova. Ho davvero vissuto tutta una gamma di emozioni: paura, gioia, rabbia e poi, alla fine, gioia. Davvero, per riassumere, credo di essere semplicemente felice di ciò che sta accadendo e spero che continui così", dice un tifoso.

"All'inizio ero un po' disperata, è chiaro, non ci credevo più - sottolinea una tifosa - Poi, anche triste quando hanno iniziato a litigare, a perdere un po' il senso che avevamo del calcio, della squadra che era così gioiosa. E poi, alla fine, davvero incredulità, felicità. E poi un'esplosione di gioia su quell'ultimo rigore che ci ha regalato la vittoria".

SPORT
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi