Mondiali, la gioia dei tifosi del Belgio dopo la rimonta sul Senegal

Bruxelles, 2 lug. (askanews) - Nelle immagini l'esplosione di gioia dei tifosi belgi in una fan zone a Bruxelles, dopo la qualificazione dei "Diables Rouges" agli ottavi di finale dei Mondiali. In svantaggio per 2-0 contro il Senegal, il Belgio ha ribalta il risultato e si è imposto per 3-2 ai tempi supplementari a Seattle, al termine di una partita ricca di colpi di scena.

"Sinceramente, è indescrivibile quello che si prova. Ho davvero vissuto tutta una gamma di emozioni: paura, gioia, rabbia e poi, alla fine, gioia. Davvero, per riassumere, credo di essere semplicemente felice di ciò che sta accadendo e spero che continui così", dice un tifoso.

"All'inizio ero un po' disperata, è chiaro, non ci credevo più - sottolinea una tifosa - Poi, anche triste quando hanno iniziato a litigare, a perdere un po' il senso che avevamo del calcio, della squadra che era così gioiosa. E poi, alla fine, davvero incredulità, felicità. E poi un'esplosione di gioia su quell'ultimo rigore che ci ha regalato la vittoria".