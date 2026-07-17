ULTIME NOTIZIE 17 LUGLIO 2026

Mondiali, il fumo degli incendi minaccia la finale di New York

Milano, 17 lug. (askanews) - La nube di fumo provocata dagli incendi in Canada ha raggiunto l'area di New York, dove domenica è in programma la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. La Fifa e le autorità statunitensi stanno monitorando la qualità dell'aria e valutando le possibili conseguenze sugli allenamenti e sull'organizzazione della partita.

Andrew Giuliani, direttore esecutivo della task force della Casa Bianca per i Mondiali: "Sì, se ne è discusso. Abbiamo un rappresentante del National Weather Service presso la sede della Fifa, quindi stiamo monitorando attentamente la situazione.

So che la nazionale spagnola è arrivata ieri a Montclair, credo. Non sapevo se sarebbero effettivamente venuti qui oppure se sarebbero rimasti là, magari fuori dall'area, per potersi allenare e arrivare un po' più tardi.

Ma è certamente una questione di cui, per quanto ne so, la Fifa sta discutendo. Incontrerò il presidente della Fifa, Infantino, oggi tra le quattro e le cinque del pomeriggio, e so che sarà uno dei temi di cui parleremo".

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