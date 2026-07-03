Mondiali, festa Ronaldo: folla di tifosi sotto l'hotel del Portogallo

Toronto, 3 lug. (askanews) - Nelle immagini condivise dalla Federazione calcistica portoghese si vede una grande folla di tifosi radunati davanti all'hotel della Nazionale del Portogallo a Toronto, in Canada, dopo la vittoria contro la Croazia che ha regalato alla squadra gli ottavi dei Mondiali, con Cristiano Ronaldo che si affaccia a salutare.

Cristiano Ronaldo ha avuto un ruolo importante nella vittoria, segnando un rigore che ha annullato il gol iniziale del croato Ivan Perisic.

È stato il primo gol in assoluto di Ronaldo nella fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo e lo ha reso il marcatore più anziano in questa fase nella storia del torneo.

La sua straordinaria carriera internazionale avrà un altro capitolo importante quando il Portogallo affronterà la Spagna a Dallas agli ottavi.