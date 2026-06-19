ULTIME NOTIZIE 19 GIUGNO 2026

Mondiali, festa Messico in strada: è la prima squadra ai sedicesimi

Città del Messico, 19 giu. (askanews) - Esplode la festa dei tifosi messicani a Città del Messico per la vittoria della loro squadra contro la Corea del Sud.

Il Messico, Paese ospitante dei Mondiali, è la prima squadra a raggiungere i sedicesimi di finale dopo aver trionfato per 1-0. Passa al primo posto nel gruppo A.

Il match giocato a Guadalajara, è stata deciso da un gol di Luis Romo che ha sfruttato un'indecisione del portiere coreano Kim Seung-Gyu. Strade invase da tifosi con bandiere, tra cori e urla.

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