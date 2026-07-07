ULTIME NOTIZIE 07 LUGLIO 2026

Mondiali, festa Belgio: Usa travolti dopo le polemiche per Balogun

Bruxelles, 7 lug. (askanews) - Festa grande per i tifosi belgi dopo la qualificazione ai quarti di finale della Coppa del Mondo con un 4-1 contro gli Stati Uniti.

La squadra di Rudi Garcia ha offerto la migliore prestazione del torneo e ha archiviato con autorità la pratica americana, cancellando anche le polemiche della vigilia sulla Fifa e le presunte "interferenze" di Trump per la revoca della squalifica di Folarin Balogun.

A Bruxelles si festeggia e si sorride proprio su questo: "Sono molto felice che abbiamo chiuso la bocca a Trump, ha cercato di cambiare le regole e alla fine ha perso", dice un tifoso.

SPORT
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi