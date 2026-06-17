ULTIME NOTIZIE 17 GIUGNO 2026

Mondiali, festa Argentina con tripletta di Messi. I tifosi: è un dio

Roma, 17 giu. (askanews) - Esplode la gioia dei tifosi argentini davanti allo stadio di Kansas City dopo la vittoria 3-0 della squadra contro l'Algeria nel match d'esordio in Coppa del Mondo.

Con la tripletta di Lionel Messi, l'Argentina elogia il capitano e sogna già un quarto titolo mondiale.

"Sulla partita in generale con tre gol di differenza non c'è molto di cui parlare, sul campo si è notato un po' a volte che l'Argentina ha alti e bassi ma ha un dio, Messi, punto. Tre gol, non c'è molto altro da dire" afferma un tifoso.

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