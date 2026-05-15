Mondiali di Calcio, Madonna, Shakira e i BTS per l'halftime show

Roma, 15 mag. (askanews) - I BTS, Madonna e Shakira: sarà uno spettacolo "storico", sul "palco più grande del mondo" ha scritto la Fifa su X annunciando gli ospiti dell'halftime della finale dei Mondiali di calcio il 19 luglio vicino a New York. Una novità assoluta per il torneo, in stile Super Bowl: uno show enorme al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, curato da Chris Martin dei Coldplay e prodotto da Global Citizen: lo spettacolo raccoglierà infatti fondi per l'iniziativa volta a raccogliere 100 milioni di dollari per i bambini di tutto il mondo durante la Coppa del Mondo, per garantirgli l'accesso a un'istruzione e a attività sportive di qualità.

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino si è detto emozionato nell'annunciare la prima volta di un evento del genere. "La Fifa ha impiegato quasi 100 anni di Coppe del Mondo per decidere di fare uno spettacolo durante l'intervallo e noi siamo pronti - ha detto a New York seduto accanto a Shakira - siamo pronti a fare l'halftime show per aprire il palco più grande del mondo. Alcuni miliardi di persone guarderanno questa partita e guarderanno questo spettacolo dell'intervallo".

Non ci sono ancora dettagli sul concerto, ma Shakira ha confermato che canterà la canzone ufficiale del torneo, "Dai Dai". "Sarà una grande opportunità per unire entrambi i mondi, non solo il calcio e la musica, ma anche la musica e il creare opportunità per i bambini di tutto il mondo. Questa canzone è stata creata appositamente per la Coppa del Mondo, ma anche per tutti quei ragazzi che non hanno accesso a un'istruzione di qualità" ha detto la cantante. Anche Madonna e i BTS si sono detti onorati di esibirsi in un'occasione così prestigiosa.