Mondiali 2026: Ronaldo a Bocelli, "Sono geloso di te e Sinner"

Città del Messico, 11 giu. (askanews) - Un incontro tra due leggende amate in tutto il mondo nel backstage del FIFA Countdown Concert, l'evento che ha dato ufficialmente il via al conto alla rovescia verso i Mondiali di calcio 2026. Andrea Bocelli e Ronaldo Luìs Nazàrio de Lima si sono ritrovati dietro le quinte della manifestazione, regalando ai presenti un siparietto spontaneo e divertente.

Nel video diffuso sui social, l'ex fuoriclasse brasiliano, all'Auditorio Nacional di Città del Messico, si rivolge a Bocelli in un fluente italiano e scherza sul recente incontro del tenore con Jannik Sinner. "Mi sto allenando a tennis, ho visto che ti sei incontrato con Sinner. Ero geloso di tutti e due, mi sono innamorato di tutti e due", dice Ronaldo sorridendo. Poi aggiunge parole di stima per il campione altoatesino: "È una persona molto brava".

Colpito dall'italiano dell'ex attaccante di Inter e Milan, Bocelli gli fa notare: "Però parli ancora bene italiano". Pronta la replica di Ronaldo: "Eh sì... otto anni di calcio", ricordando con ironia il lungo periodo trascorso nel campionato italiano.

Un momento di grande empatia tra due protagonisti assoluti delle rispettive discipline, che sta rapidamente conquistato il pubblico sui social, unendo nel segno dello sport e della musica due figure entrate da tempo nell'immaginario collettivo internazionale.

Bocelli tra qualche ora sarà protagonista anche dell'apertura ufficiale dei Mondiali di Calcio 2026, dove si esibirà con l'inno della manifestazione, "DNA", firmato dallo stesso tenore con David Guetta, Megan Thee Stallion e Ejae.