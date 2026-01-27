ULTIME NOTIZIE 27 GENNAIO 2026

Monda al Centro Studi Americani: "Non potevo che parlare di libertà"

Roma, 27 gen. (askanews) - Il Centro Studi Americani ha inaugurato un ciclo di eventi dedicato ai 250 anni della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America.

Ospite del primo appuntamento Antonio Monda, scrittore, regista e docente alla New York University, che ha condotto un viaggio attraverso le immagini del cinema mondiale sull'idea di libertà: "Non potevo che parlare di libertà per festeggiare i 250 anni dell'indipendenza americana" afferma.

Si è esplorato questo concetto in ogni sua forma: libertà rispetto alla schiavitù e ai sistemi oppressivi, fino al paradosso della libertà dalle convenzioni che condizionano la nostra personalità.

Un'analisi profonda incentrata sulla cultura americana, la "Land of the free", vista attraverso la lente del grande schermo.

CRONACA
17
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi