Monaldi, mamma del bimbo con cuore bruciato: "Non perdo la speranza"

Roma, 16 feb. (askanews) - Sono ore di attesa strazianti fuori dall'Ospedale Monaldi di Napoli, dove si trova il bimbo di due anni e mezzo a cui è stato impiantato un cuore danneggiato. Il piccolo si trova in terapia intensiva dal 23 dicembre 2025 e dal 22 gennaio di nuovo in lista d'attesa per un trapianto. Mamma Patrizia non perde la speranza, nonostante gli specialisti del Bambin Gesù di Roma abbiano escluso un nuovo intervento. Lei attende un nuovo cuoricino per il figlio, mentre sarebbero stati contattati anche centri pediatrici internazionali. Prima di conoscere l'esito del bollettino quotidiano dei medici napoletani ha affermato:

"Spero che sia ancora trapiantabile. La speranza non la perdo", ha detto Patrizia Mercolino ai giornalisti fuori dall'ospedale di Napoli.

"Il 23 dicembre cosa mi hanno detto i medici? Che era stato trapiantato e c'era un problema con il cuoricino che non ripartiva", ha dichiarato ai giornalisti. "Non era mai stata informata della verità?", le chiede una giornalista. "No", risponde la madre devastata dal dolore.

L'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, dopo il bollettino medico: "Sì, domani ci sarà un nuovo consulto per oggi è trapiantabile e speriamo in un miracolo, speriamo che arrivi il cuore, nel mentre abbiamo richiesto tutta la documentazione medica al Monaldi, avendo appreso dalla procura che non è sotto sequestro. Lo abbiamo appreso quando il Pm mi ha detto che avrebbe rigettato la richiesta di incidente probatorio", ha spiegato.