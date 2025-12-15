Roma, 15 dic. (askanews) - In molti a piangere sui social il regista Rob Reiner e la sua amata moglie, Michele. Da Jamie Lee Curtis a Ben Stiller, dallo scrittore Stephen King all'attrice Kathy Bates, e anche Bill e Hillary Clinton, Barack e Michelle Obama che su X scrivono: "lui e sua moglie hanno vissuto vite definite da uno scopo. Saranno ricordati per i valori che hanno sostenuto e per le innumerevoli persone che hanno ispirato".

Di tono decisamente differente il commiato del presidente Usa in carica Donald Trump che si scaglia contro il defunto, vittima secondo lui, di "rabbioso" anti-Trumpismo.

"Una cosa molto triste è accaduta ieri sera a Hollywood. Rob Reiner, un regista e comico tormentato e in difficoltà, ma un tempo di grande talento, è mancato insieme con la moglie Michele, a quanto pare a causa della rabbia che ha causato agli altri attraverso la sua grave e incurabile malattia, una malattia che debilita la mente nota come Sindrome da disordine da Trump, a volte chiamata anche TDS. Era noto per aver mandato fuori di testa la gente con la sua furiosa ossessione per il presidente Donald J. Trump, con la sua evidente paranoia che ha raggiunto nuove vette mentre l'amministrazione Trump superava ogni obiettivo e aspettativa di grandezza, e con l'età dell'oro dell'America alle porte, forse come mai prima. Che Rob e Michele riposino in pace!"

Il famoso regista aveva parlato pubblicamente contro le politiche migratorie di Trump e alcuni profili come Democratic Wins Media lo ricordano apertamente oggi, citandolo mentre diceva "è un incubo quello che succede oggi in America".

Attualmente numerosi esponenti del mondo dello spettacolo statunitense stanno criticando Trump sui social e in tv, a partire da Robert de Niro sino ai popolarissimi conduttori dei late show. Sulla morte di Reiner e moglie la polizia sta indagando su quello che ha descritto come un apparente omicidio presso la casa dove viveva la coppia.