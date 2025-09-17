ULTIME NOTIZIE 17 SETTEMBRE 2025

Molinari (Lega): "Sanzionare Israele non sarebbe la strada giusta"

Roma, 17 set. (askanews) - "Il conflitto nella striscia di Gaza potrebbe terminare se Hamas liberasse gli ostaggi anziché usarli come scudi umani, come hanno cercato di fare la notte scorsa e come del resto stanno facendo con tutta la popolazione civile e se abbandonassero la Striscia. Noi restiamo dell'idea che non sia quella di sanzionare Israele la strada giusta, noi pensiamo che l'Europa dovrebbe essere più risoluta nel chiedere ad Hamas di liberare gli ostaggi. Ricordiamo, tra l'altro, che durante la tregua è stata Hamas, anche in quel caso, a violare gli accordi che c'erano stati". Lo ha dichiarato a Sky TG24, ospite di Start, il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari.

POLITICA
1
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi