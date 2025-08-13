ULTIME NOTIZIE 13 AGOSTO 2025

Molfetta, confiscati beni per 50 milioni a un imprenditore

Roma, 13 ago. (askanews) - I carabinieri del comando provinciale di Bari hanno confiscato beni per circa 50 milioni di euro a un imprenditore di Molfetta già condannato per aver promosso e diretto un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di ingenti quantità di stupefacenti che operava a Molfetta e nelle zone vicine.

L'uomo, secondo l'accusa, aveva accumulato un patrimonio - tra beni immobili, compendi aziendali, conti correnti e beni di lusso, grazie alle proprie attività illecite. Gli accertamenti patrimoniali, avviati nel 2020 dalla Procura della Repubblica di Bari, hanno verificato gli acquisti e i movimenti finanziari suoi e della famiglia negli ultimi 20 anni.

Il 55enne, pregiudicato, era riuscito a costituire un impero: 15 fabbricati, tra cui una villa vista mare, quattro terreni, quattro società di realizzazione e ristrutturazione di edifici, 6 veicoli, un'imbarcazione da diporto, 11 conti correnti e quote partecipative a un fondo di investimento.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi