Mojtaba Khamenei: "Il blocco dello Stretto di Hormuz deve proseguire"

Roma, 12 mar. (askanews) - La nuova guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, nel suo primo messaggio dalla nomina letto alla tv di Stato da una giornalista, chiede di mantenere chiuso lo Stretto di Hormuz, mentre i prezzi del petrolio continuano a salire nel mezzo della crisi in Medio Oriente.

"È anche certo che il blocco dello Stretto di Hormuz deve proseguire. Sono stati condotti studi sull'apertura di altri fronti dove il nemico ha pochissima esperienza e sarebbe estremamente vulnerabile. L'attivazione di questi fronti avverrebbe se la situazione di guerra persistesse e in conformità con considerazioni strategiche più ampie", secondo l'estratto letto in tv.

La nuova "guida suprema", figlio di Ali Khamenei, il leader supremo ucciso dai bombardamenti di Stati Uniti e Israele il 28 febbraio, non è mai comparsa in pubblico; secondo indiscrezioni insistenti, Mojtaba Khamenei sarebbe stato a sua volta ferito in un raid. E' considerato appartenente all'ala più dura della teocrazia iraniana.