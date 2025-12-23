Modigliana, rinasce il ponte Ca' Stronchino dopo l'alluvione 2023

Modigliana (Fc), 23 dic. (askanews) - "Questa è una grande giornata, che segna simbolicamente la ripresa per la ricostruzione del territorio". Modigliana riparte da qui. Il sindaco Jader Dardi inaugura il nuovo Ponte di Ca' Stronchino, spazzato via dalla furia dell'alluvione del maggio 2023. Un'opera strategica restituita alla comunità grazie a una mobilitazione che ha unito fondi pubblici e solidarietà privata. Lo ricorda il presidente dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale: "Modigliana è stata tra i comuni più colpiti. Tanti interventi realizzati per ripristinare. Oggi, con una bella collaborazione tra Comune, Regione e Stato, inauguriamo un ponte importantissimo. Si possono vedere le ruspe anche di altri cantieri in corso. Durante il 2025 siamo riusciti ad avere un rapporto di maggiore collaborazione tra livelli istituzionali: un traguardo che deve farci sentire tutti soddisfatti".

Un cantiere complesso durato 11 mesi: demolizione, rimozione delle macerie e una nuova campata hi-tech ancorata con sistemi di micropali. Sotto la regia di Sogesid, la Società di ingegneria dello Stato incaricata degli interventi. L'amministratore delegato Errico Stravato. "I progetti non devono essere si semplice emergenza e soluzione, ma devono avere la loro solidità. Altrimenti dopo un anno - spiega l'a.d. - si possono riverificare e ci sono stati casi in cui interventi di riparazione sono caduti di fronte agli effetti" legati al maltempo. "Questo non lo possiamo permettere per la sicurezza delle persone e per garantire progetti stabili".

Fondamentale il lavoro di squadra, dalla Protezione civile alle forze dell'ordine, dalle istituzioni locali alle imprese. "I tempi sono stati rispettati - ricorda il vicecommissario alla ricostruzione, Gianluca Loffredo -. Devo dire che c'è stato un lavoro di sinergia. Una sinergia che ha fatto perno sul Comune che ha interpretato molto bene il suo ruolo di prossimità e di conoscenza del territorio. Ma anche una sinergia con la Regione che ha un ruolo fondamentale all'interno del processo di ricostruzione. E la struttura commissariale che svolge un ruolo di coordinamento e di sussidiarietà così come viene sancito in Costituzione".

Un taglio del nastro che arriva proprio all'antivigilia di Natale. Un momento di gioia secondo il sindaco: "poter festeggiare con la strada provinciale riaperta e il ponte ricostruito è un grandissimo regalo" ha concluso Dardi.