03 FEBBRAIO 2026

Modi: India "centro del mondo", dopo accordo commerciale con Usa

Nuova Delhi, 3 feb. (askanews) - L'India è diventata "il centro della scena mondiale". Lo ha detto il primo ministro indiano Narendra Modi all'indomani degli importanti accordi commerciali con gli Stati Uniti.

L'intesa tra India e Stati uniti, finalizzata dopo mesi di negoziati, prevede una riduzione immediata dei dazi statunitensi sui prodotti indiani al 18%, come annunciato dal presidente Donald Trump in un lungo post su Truth, in cui definisce lui e Modi "due persone che fanno le cose"; secondo alcune stime, l'intesa potrebbe aprire la strada a una forte espansione del settore elettronico indiano.

Modi ha ribadito anche l'importanza dell'accordo commerciale con l'Unione europea, finalizzato la scorsa settimana, definito "la madre di tutti gli accordi" che creerà nuove occasioni per ampie fasce della popolazione.

ESTERI
