Modi a Roma, sul suo X lo spettacolo di danza indiana di 5 italiane

Roma, 20 mag. (askanews) - Il primo ministro indiano Narenda Modi, in visita in Italia, ha pubblicato sul proprio profilo X (generando oltre 6,7 milioni di visualizzazioni) il video delle cinque "italiane appassionate di danza indiana" (Svamini Atmananda Giri, Martina Meenakshi Argada, Lucrezia Maniscotti, Valeria Vespaziani e Rosella Fanelli), che si sono esibite in suo onore nello spettacolo "Trigalbandi", che comprendeva Kuchipudi, Bharatanatyam e Kathak. "È meraviglioso vedere che le forme di danza indiana suscitano interesse a livello mondiale", è stato il commento del premier indiano.