Modi a Oslo per "partenariato strategico verde", poi tappa da Meloni

Milano, 18 mag. (askanews) - Narendra Modi apre a Oslo una nuova tappa della sua tournée europea. Il primo ministro indiano ha incontrato l'omologo norvegese Jonas Gahr St re e ha concluso un "partenariato strategico verde" tra India e Norvegia.

L'intesa punta su transizione energetica, sviluppo sostenibile e tecnologie pulite: dall'energia rinnovabile allo stoccaggio, dall'economia blu al trasporto marittimo verde.

"Il mondo attraversa una fase di instabilità e incertezza - ha detto Modi -. Dall'Ucraina all'Asia occidentale, molte regioni sono segnate da conflitti. In questo contesto, India ed Europa entrano in una nuova età d'oro delle loro relazioni".

Per l'India, terzo importatore mondiale di petrolio, il tema energetico è urgente: circa metà delle sue importazioni di greggio passa dallo Stretto di Hormuz. Il Paese produce ancora il 73% della sua elettricità da centrali a carbone, ma ha annunciato un'accelerazione sulle autorizzazioni per impianti eolici e sistemi di accumulo a batterie.

La Norvegia, maggiore produttore europeo di idrocarburi fuori dalla Russia, ricava quasi tutta la sua elettricità da fonti rinnovabili, soprattutto idroelettriche.

"Stiamo portando la nostra relazione al livello di un partenariato strategico verde - ha detto il primo ministro norvegese -. Questo ci dà le basi per lavorare su conoscenze, risorse e ambizioni necessarie alla transizione ecologica, nella quale entrambi dobbiamo riuscire".

I due Paesi hanno firmato anche accordi nella sanità e nel digitale. Sullo sfondo c'è l'accordo di libero scambio tra India e Paesi Efta, entrato in vigore nell'ottobre 2025, che coinvolge Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein.

Per Modi è la prima visita in Norvegia di un premier indiano dai tempi di Indira Gandhi, nel 1983. Martedì incontrerà i capi di governo dei Paesi nordici e parteciperà al terzo vertice India-Paesi nordici. Poi chiuderà la tournée mercoledì in Italia, dove vedrà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.