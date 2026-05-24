Moderno e contemporaneo: due nuove aste da Farsetti a Prato

Milano, 24 mag. (askanews) - Farsettiarte presenta due aste di arte contemporanea e di arte moderna, in programma a Prato il 29 e 30 maggio: vendite che presentano diversi nomi importanti e opere storicizzate. "Nel catalogo di arte contemporanea - ha detto ad askanews Sonia Farsetti - possiamo segnalare un Andy Warhol con una Campbell's Soap, che è sempre molto interessante per gran parte dei collezionisti, un Mimmo Rotella del 1961, 'Venus', anche questo un'opera storica. E poi Piero Manzoni, con un Linea, che con la sua ricerca esce da tutte le. Categorie, con questa rete concettuale, all'epoca molto provocatoria, oggi invece rientrato tra i classici dell'arte contemporanea".

Oltre a questi nomi in catalogo anche Arman, Mimmo Paladino, Enrico Castellani o Giuliano Vangi. "Per quanto riguarda l'arte moderna - ha aggiunto la gallerista - è un catalogo molto ricco, con opere di grande qualità, estremamente documentate. Abbiamo una natura morta di Morandi del 1921, con questo aspetto quasi metafisico ancora, con questi oggetti evanescenti".

Altri artisti importanti in quest'asta sono Carlo Carrà e de Chirico, quest'ultimo anche con una Piazza d'Italia; c'è un'opera di valore di Capogrossi e anche un lavoro importante di Emilio Vedova. Ma oggi uno dei temi è anche capire come sta il mercato e come le aste possono ancora essere occasioni per generare valore vero.

"Il denaro è molto volatile oggi - ha concluso Sonia Farsetti - quindi forse è meglio un investimento su un'opera di qualità molto documentata che, oltre al piacere del collezionista offre anche una certa garanzia di stabilità dell'acquisto. Quello che raccomandiamo è d non fare acquisti avventati sulla spinta dell'entusiasmo, ma quello che sappiamo è che le opere di qualità raramente deludono il collezionista e anche l'investitore".

Quello che, al di là degli aspetti più esplicitamente commerciali, emerge dai due cataloghi è un racconto del Novecento che attraversa figurazione, astrazione e concettuale, anche con lavori di valore museale.