ULTIME NOTIZIE 17 MAGGIO 2026

Modena, Tajani, affetto alla città: lo Stato premi Signorelli

Roma, 17 mag. (askanews) - "Rivolgiamo un pensiero affettuoso alla città di Modena per ciò che è accaduto ieri. Siamo vicini a tutta la città, alla popolazione ai feriti e ci auguriamo che possano recuperare il prima possibile". Così ha detto il vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, parlando a margione del congresso regionale di Forza Italia a Lametia Terme. "Un ringraziamento particolare - ha detto poi Tajani - a Luigi Signorelli l'italiano che è stato un eroe a fermare questo questa persona, che ha lanciato la macchina contro i passanti e ha accoltellato un'altra persona".

E - ha aggiunto - "dobbiamo anche ringraziare i due cittadini stranieri che hanno contribuito a fermare questa questa persona probabilmente ha dei problemi psichiatrici. Domani io sarò a Modena proprio per ringraziare queste persone, ho parlato prima con il ministro Piantedosi e credo che Signorelli meriti un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato Italiano per il gesto coraggioso che ha il compiuto. Credo che sia importante che lo Stato premi e ricompensi con onorificenze i cittadini che difendono la legalità".

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