ULTIME NOTIZIE 17 MAGGIO 2026

Modena, Salvini: seconde generazioni non integrate sono problema

Roma, 17 mag. (askanews) - "Le seconde generazioni che rifuiutano la lingua, la cultura, la tradizione e soprattutto la legge del nostro Paese non sono un opportunità ma un problema". Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, parlando del caso di Modena alla Scuola di formazione del partito. "Prevenire, prevedere, capire e accompagnare a una soluzione è assolutamente fondamentale. A volte lo facciamo da soli, ma non dobbiamo avere paura di proporre qualcosa che secondo noi è giusto perchè quasi tutto il resto del mondo politico non è d'accordo".

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