ULTIME NOTIZIE 17 MAGGIO 2026

Modena, Salvini: per reati gravi revocare anche cittadinanza

Roma, 17 mag. (askanews) - "Penso che sia un principio sacrosanto la revoca della cittadinanza in caso di reati legati al terrorismo ma anche uno stupro, un omicidio, una rapina a mano armata, non comportano una riflessione? E vale per il permesso di soggiorno ma anche per la cittadinanza: sono un atto di fiducia del popolo italiano, in cambio chiediamo rispetto. Non può essere un contratto a vita: se commetti un reato grave un Paese serio ti revoca permesso soggiorno e cittadinanza e ti espelle immediatamente. È legittima difesa". Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, parlando alla Scuola di Formazione politica del partito, a Roma.

"La politica non deve inseguire la cronaca, perchè una proposta di legge non la fai in base a quello che succede. Ma partendo da quello che è successo a Modena e anche da come è stato raccontato : 'Italiano di 32 anni laureato nato a Bergamo falcia 10 persone', terribile... Da mesi noi lavoriamo a un pacchetto di norme e quello che accade deve accelerare i tempi a volte lunghi della politica. È già in Commissione una Pdl a firma di un deputato della Lega, Igor Iezzi, che prevede la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati, penso che sia legittima difesa".

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