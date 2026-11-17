Modena, 17 nov. (askanews) - "Attendo ansiosa". Due parole su un telegramma del 1936, riemerso durante il restauro. A Modena l'ex ospedale Sant'Agostino, un complesso settecentesco di ventiduemila metri quadrati, cambia mestiere e diventa Ago. "Questo è stato il luogo di cura per eccellenza per i modenesi per oltre 250 anni, più o meno dal 1750 fino all'inizio del 2000 - racconta il presidente di Fondazione di Modena, Matteo Tiezzi -. Quindi è stato un luogo che i modenesi hanno inteso come luogo di cura del corpo. Oggi vogliamo che sia un luogo di cura anche della cultura, dello spirito, degli aspetti sociali. Quindi cambia la funzione, non cambia l'attenzione".

Oltre cento milioni di investimento, apertura l'11 dicembre con una mostra che mette Depero accanto a Sironi, Ghirri accanto a un microscopio dell'Ottocento. "Tra i numeri del Comune di Modena - spiega la presidente di Fondazione Ago, Donatella Pieri - figurano oltre 10.000 opere tra fotografia e disegni d'artista, a cui si aggiunge il patrimonio del Museo della Figurina. Per la Fondazione di Modena la raccolta conta oltre 1.500 opere tra fotografie e arte contemporanea".

Il progetto è di Italo Rota, scomparso nel 2024, e di Carlo Ratti. Che lo vede così: "Se dovessi pensare a Sant'Agostino, non penso tanto a un polo museale per quanto grande, quanto piuttosto a un pezzo di città segregato da Modena che oggi si apre e viene restituito ai cittadini. Questo è uno dei motivi per cui è stato aperto il cantiere oggi, prevedendo la prima mostra fra un mese e il Museo Universitario l'anno prossimo, in un'apertura continua che trasforma questo luogo in quello che Umberto Eco avrebbe chiamato un'opera aperta".