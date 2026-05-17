ULTIME NOTIZIE 17 MAGGIO 2026

Modena, Crosetto: Atto legato a sfera individuale, non ad altre motivazioni

Roma, 17 mag. (askanews) - "Da quanto sappiamo è un episodio più legato alla sfera psicologica individuale, che un atto legato ad altre motivazioni. Un dramma, siamo vicini alla persone colpite e speriamo che atti di questi tipo non accadano più. Ma probabilmente legate alla sfera individuale e quindi difficili da prevedere" Così il ministro della difesa, a Rimini in

occasione del XXVI Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale

Carabinieri commentando i momenti di paura seguiti al gravissimo episodio avvenuto nel centro di Modena, dove un'auto ha investito diversi pedoni provocando numerosi feriti.

Un ufficiale dell'Esercito italiano, libero dal servizio e presente casualmente sul posto, è intervenuto immediatamente per soccorrere una delle persone coinvolte, assistendola con prontezza e lucidità fino all'arrivo dei sanitari.

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