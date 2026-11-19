Milano, 19 nov. (askanews) -Dalla moda 'usa e getta' a un modo di vestire più consapevole, capace di coniugare sostenibilità ambientale, diritti dei lavoratori e salute dei consumatori. È la sfida lanciata da Slow Fiber, la rete nata nel 2022 dall'incontro tra Slow Food e alcune aziende virtuose della filiera tessile italiana, oggi composta da 50 imprese. "Tessile, il domani inizia oggi" è il titolo del congresso annuale di Slow Fiber che ha riunito alla Fondazione Sozzani di Milano docenti universitari, rappresentanti delle istituzioni europee ed esponenti del mondo del retail, per fare un punto sulle trasformazioni del settore e puntare i riflettori sulle sfide future.

"Noi abbiamo tre mission - spiega ad askanews Dario Casalini, presidente e fondatore di Slow Fiber -. Una è sensibilizzare a un consumo sempre più responsabile e consapevole. La seconda è quella di mettere un po' in sicurezza e cercare di attirare quelle aziende che rispettano i valori del 'buono, sano, pulito, giusto e durevole' lungo tutta la filiera e nelle loro fasi di produzione. E il terzo è proprio quello di attrarre i giovani e rendere cool, attrattivo, il lavoro nella manifattura tessile, perché non crediamo in un sistema che faccia solo più servizi".

Per Slow Fiber, guardare al futuro significa soprattutto puntare sulle nuove generazioni. Non a caso, tutta focalizzata sui giovani è la ricerca "Moda, salute e sostenibilità secondo la GenZ", presentata proprio durante i lavori del congresso annuale della rete del tessile sostenibile.

"L'elemento più sorprendente è questo distacco dalla marca: per loro è molto più importante definire uno stile personale che è combinatorio. Quindi le loro scelte vanno da Vinted, abbigliamento di seconda mano, alcuni prodotti invece importanti, anche che arrivano dal mondo della moda e comunque grande libertà d'azione - ci racconta Francesco Morace, sociologo autore della ricerca 'Moda, salute e sostenibilità secondo la GenZ' -. Noi li definiamo i 'creactives' perché sono attivi creativamente. Sono consumautori e scelgono i singoli capi d'abbigliamento. Quindi fine e morte del 'total look' e assoluta improvvisazione anche sulla base dell'umore".

"La cosa più interessante secondo me che è venuta fuori è la voglia di creare dei legami affettivi e personali o di memoria con i prodotti che si mettono addosso. Infatti il capo a stragrande maggioranza preferito nel loro armadio è quello che hanno ereditato da un nonno, da un familiare, da un parente o uno zio - sottolinea ancora il presidente e fondatore di Slow Fiber -. Questo è molto bello, perché vuol dire che c'è speranza. Perché l'attività di cura, di manutenzione e di attenzione è proprio quella che a noi manca per evitare lo spreco e il rifiuto".

I risultati della ricerca parlano chiaro: i giovani tra i 20 e i 24 anni prestano sempre più attenzione alla qualità dei materiali e alla sostenibilità della filiera.

"Loro sono molto poco ideologici e molto pragmatici. Quindi, quando scelgono qualcosa che a loro piace, poi verificano che sia corretto, che ci sia dietro una filiera corretta e trasparente. Non partono da questo ma verificano le loro scelte sulla base della sostenibilità per questo li abbiamo definiti degli sperimentatori sostenibili - puntualizza ancora il sociologo Morace - Il fast fashion è una delle componenti delle loro scelte, quindi ancora c'è, ma sta in qualche modo diminuendo. Quello che sta crescendo è proprio una tensione alla qualità dei materiali. Quindi da questo punto di vista Slow Fiber credo che possa avere comunque grandi opportunità nel momento in cui sensibilizza ancora di più questa fascia generazionale".