ULTIME NOTIZIE 31 MARZO 2026

Mobilità, Tilotta (VOI): Roma, Milano, Bologna nel nostro mirino

Roma, 31 mar. (askanews) - "VOI vuole investire in Italia. Città come Roma, Milano e Bologna sono nel nostro mirino: sono realtà grandi e complesse, con una domanda molto elevata di servizi di mobilità alternativa, nelle quali possiamo portare la nostra esperienza operativa". Lo ha detto Sergio Tilotta, Senior Market Development Manager di VOI Technology Italia, a L'Intervista, format di Urania News. "Un'esperienza maturata nelle principali capitali europee ma anche nelle oltre 130 città in cui siamo presenti", ha aggiunto.

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