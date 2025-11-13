Mobilità, Resta (MOST): Vogliamo lanciare oltre 30 prototipi

Roma, 13 nov. (askanews) - "Vogliamo lanciare gli oltre 30 prototipi sviluppati, che spaziano dai treni alle imbarcazioni, fino ai veicoli. Entro la fine del 2025 vogliamo dare piena concretezza ai risultati raggiunti. Senza dimenticare la forte presenza delle imprese nel progetto MOST: per fare innovazione servono aziende capaci di accompagnare la ricerca sul mercato. Lo ha detto Ferruccio Resta, presidente MOST, a margine dell'evento Most 2025 - "L'innovazione che unisce", presso l'Auditorium della Tecnica. I giovani sono una risorsa straordinaria - ha aggiunto -. Ne vediamo molti all'estero, formati nelle nostre università, che oggi avviano startup e imprese innovative. Il vero problema è riuscire a trattenerli in Italia: per farlo bisogna offrire prospettive, carriere e salari adeguati. Perché oggi, senza ricerca e sviluppo, non si è competitivi. E serve anche open innovation, con un dialogo costante tra università, imprese e istituzioni".