ULTIME NOTIZIE 14 OTTOBRE 2026

Mobilità, in Italia 1 famiglia su 5 fatica per i costi

Roma, 14 ott. (askanews) - "In Italia quasi 5 milioni di famiglie, 1 su 5, faticano a sostenere il costo della mobilità e in quasi 1 comune su 10 le alternative all'auto non sono sufficienti. È il possesso forzato dell'auto: non puoi farne a meno anche quando non te la puoi permettere". così Esther Marchetti, Clean Transport Advocacy Manager di Transport&Environment Italia durante la presentazione del rapporto sul transport poverty, commissionato da T&E, la principale organizzazione europea per la decarbonizzazione dei trasporti, a TESSA, agenzia di ricerca dell'Università degli Studi della Tuscia.

La povertà dei trasporti non coincide con la povertà economica: misura costi di mobilità insostenibili (affordability), disponibilità di alternative all'auto (availability) e accessibilità dei servizi fondamentali, come lavoro, scuola, sanità (accessibility). Dal report emerge un quadro a tinte fosche: costi in crescita nonostante i salari fermi, (nel 2024 le famiglie hanno speso in media 297 euro al mese per i trasporti, il 10,78% del budget); caro carburante che incide in maniera preponderante almeno sulle 643.189 famiglie comprese nelle fasce più povere della popolazione; auto - sia nuove che usate - appannaggio di pochi che se le possono permettere e quasi un comune su dieci (9,7%) è ad alta criticità per scarsità di treni, trasporto pubblico e collegamenti alle principali arterie stradali, soprattutto lungo l'arco alpino e appenninico, nelle isole e nelle aree interne del Sud.

"Tagliare le accise può servire in emergenza, ma costa miliardi, vale per tutte le persone allo stesso modo senza distinzione di reddito e il problema rimane. Quelle risorse vanno invece indirizzate per offrire alternative all'auto dove si può e auto e auto pulite e accessibili economicamente dove invece l'automobile resta necessaria. Possiamo continuare a rincorrere le emergenze oppure possiamo intervenire sulle cause del problema e proteggere le famiglie nel tempo" conclude Marchetti.

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