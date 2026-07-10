Mobilità, Curtacci (Q8): in futuro più democratica e accessibile

Roma, 10 lug. (askanews) - "Generalmente quando si parla di mobilità sostenibile si affronta il tema di quale sarà il carburante del futuro, in realtà la mobilità è qualcosa di più complesso. Il consumatore non sceglie una tecnologia, una infrastruttura, ma una soluzione. Quindi in questa equazione va inserito il cliente. Quando viaggiamo inseriamo tutti il navigatore per risparmiare tempo e la stessa cosa la fa il consumatore nelle sue scelte quotidiane. La mobilità del futuro dunque è una mobilità che deve consentire alle persone in maniera più democratica, più accessibile, di muoversi".

Lo ha evidenziato Fabio Curtacci, Retail & Marketing Director Q8 Italia SPA, in occasione dell'evento "Muovere il futuro: infrastrutture, nuovi carburanti, logistica integrata" promosso da Pilat & Partners in occasione degli AskaTalks.