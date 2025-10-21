ULTIME NOTIZIE 21 OTTOBRE 2025

M.O., vicepresidente Usa Vance è arrivato in Israele

Tel Aviv, 21 ott. (askanews) - Il vicepresidente statunitense J.D. Vance è atterrato all'aeroporto israeliano Ben-Gurion. Dopo essere stato accolto all'aeroporto Ben Gurion dal ministro della Giustizia Yariv Levin, dall'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti Yechiel Leiter e dall'ambasciatore statunitense Mike Huckabee, Vance ha avuto un pranzo di lavoro con i principali collaboratori della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner.

La visita di due giorni di Vance in Israele è stata organizzata per garantire che il primo ministro Benjamin Netanyahu non violi la tregua e non lanci un'altra offensiva a Gaza. Washington sta infatti intensificado gli sforzi diplomatici per garantire il fragile cessate il fuoco in vigore tra Israele e Hamas a Gaza dal 10 ottobre.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi