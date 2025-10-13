ULTIME NOTIZIE 13 OTTOBRE 2025

M.O. Trump: Herzog conceda la grazia a Netanyahu

Tel Aviv, 13 ott. (askanews) - "Ho un'idea, perché non concedete la grazia a Netanyahu? Non era nel discorso scritto, ma adoro quest'uomo". Lo ha affermato Usa Donald Trump parlando alla Knesset, il parlamento monocamerale israeliano, rivolgendosi al rpesidente isralieano Iass Herzog. Alla proposta i parlamentari hanno applaudito e acclamando il nome di "Bibi"."

"Chi se ne frega di sigari e champagne?", ha aggiunto Trump riferendosi ai costosi regali che Netanyahu avrebbe ricevuto come 'compensi' di presunti favori nel processo che vede il premier accusato di corruzione.

