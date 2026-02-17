ULTIME NOTIZIE 17 FEBBRAIO 2026

M.O., Tajani: Gaza cruciale per nostra sicurezza nazionale

Roma, 17 feb. (askanews) - "La crisi di Gaza è una crisi che incide sugli equilibri regionali sulla stabilità del Mediterraneo allargato sulla sicurezza delle rotte commerciali del nostro export che transita per il 40% attraverso il Mar Rosso, una rotta fondamentale anche per il corridoio economico logistico Imec che passa proprio da lì. Gaza è cruciale per la nostra sicurezza nazionale anche in chiave di contrasto al terrorismo e ai flussi migratori irregolari". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle sue comunicazioni nell'Aula della Camera sul "Board of Peace".

"Ma è soprattutto una ferita aperta, una tragedia umanitaria che ha scosso le coscienze di tutti noi e che ha visto l'Italia in prima linea sin dal primo momento per salvare vite e alleviare le sofferenze dei civili e far tacere le armi", ha aggiunto Tajani.

