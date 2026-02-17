ULTIME NOTIZIE 17 FEBBRAIO 2026

M.O., Tajani: chiediamo a Israele di fermare violenza coloni

Roma, 17 feb. (askanews) - "La violenza in Terrasanta però deve cessare, questo vale anche per i coloni estremisti le cui aggressioni colpiscono le comunità cristiane che sono da sempre garanti di pace e dialogo in tutto il medio oriente. Continuiamo infatti a chiedere con forza a Israele di porre un freno all'azione di coloni. L'ho detto la settimana scorsa proprio al Question time e l'ho ribadito al G7 sabato scorso a Monaco". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle sue comunicazioni nell'Aula della Camera sul "Board of Peace".

"In questo quadro - ha prosguito Tajani - il governo ha condannato qualsiasi ipotesi di annessione israeliana della Cisgiordania, tentazioni che non aiutano i costruttori di pace e che rischiano di pregiudicare la soluzione a due Stati".

