M.O., Salvini: sanzioni a Israele? Io credo nel dialogo

Brennero (Bz), 18 set. (askanews) - "Sanzioni ad Israele? Io sono d'accordo col dialogo e con la diplomazia". Il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini risponde così ad una domanda sulle sanzioni ad Israele di cui sta discutendo l'Unione Europea.

A margine della cerimonia al tunnel del Brennero, Salvini è tornato anche sul caso dell'ambasciatore russo salutato ad un ricevimento: "È incredibile che a sinistra si riesca a far polemica financo su un saluto ad un ambasciatore in una sede diplomatica... Io lavoro per avvicinare, non per allontanare. Magari qualcuno in Europa preferisce armarsi e partire, io preferisco dialogare con tutti. Spero che le morti di civili innocenti cessino il prima posssibile, punto. E ribadisco il sacrosanto diritto all'esistenza e alla difesa dello Stato di Israele", ha aggiunto tornando sul tema del Medio Oriente.

